Ministro da Cidadania pede exoneração para tratar de emendas na Câmara

De acordo com o Portal da Transparência, Roma empenhou R$ 16,3 milhões em quatro emendas em 2021. Três delas, totalizando R$ 15,3 milhões, já foram pagas. Nenhuma delas consta como emenda do relator, que não especifica o deputado que a reservou.

Além do mais, o pagamento das emendas de relator não é obrigatório, o que levanta suspeitas de que o governo as utilize como moeda de troca quando precisa de apoio em votações no Congresso.

As emendas do "orçamento secreto" costumam ser usadas para destinar dinheiro a obras e projetos nas bases eleitorais dos parlamentares, o que acaba aumentando o capital político deles.

Na semana passada, o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu o pagamento das emendas do relator, associadas ao esquema do "orçamento secreto" e criticadas pela oposição por carecerem de transparência.

As emendas — o tema que motivou tanto a exoneração a pedido de Roma como de Onyx — são recursos do Orçamento cuja alocação é indicada pelos próprios parlamentares.

Na semana passada, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), do Ministério do Trabalho e Previdência e também deputado federal licenciado, realizou a mesma manobra — ou seja: foi exonerado a pedido para que pudesse tratar de emendas na Câmara.

