Ministro anuncia diagnóstico para Covid 3 dias após evento com Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, escreveu em suas redes sociais neste sábado (15) que recebeu resultado positivo em exame realizado para detectar a Covid-19.

O titular da pasta teve agenda com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira (12), no Palácio do Planalto.

A Presidência da República foi procurada, mas ainda não informou se Bolsonaro está ciente da infecção do ministro, se vai realizar exame para detectar a doença ou se sentiu sintomas recentemente.

Gilson Machado escreveu em suas redes sociais que está sem sintomas e que vai seguir o protocolo de recuperação do Ministério da Saúde.

"Testei positivo para Covid. Estou assintomático. Seguirei o protocolo de recuperação do Ministério da Saúde e do meu médico", escreveu o ministro, que vai cumprir o protocolo no Recife.

O último contato de Gilson Machado com Bolsonaro foi na quarta-feira. A audiência entre os dois está registrada na agenda desse dia do presidente da República, das 16h às 16h30.

Na sequência, o ministro também participou de uma cerimônia no Planalto do lançamento de linhas de crédito para aquicultura e pesca. O ministro não estava no palco principal, ao lado do chefe do Executivo.

No entanto, estava na primeira fileira dos convidados, sem máscara, ao lado dos também ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Joaquim Leite (Ministério do Meio Ambiente), como confirmam imagens da cerimônia.

Nos últimos dias, o ministro vinha defendendo um abrandamento das regras de controle da pandemia, em particular após os casos de infecção em cruzeiros marítimos e a suspensão de novas operações nos portos brasileiros.

Gilson Machado argumentou na ocasião que a variante ômicron não provoca tanto impacto e que por isso seria possível adotar protocolos mais brandos.

"É preciso adequar [a portaria] com a ômicron, porque ela não está gerando pressão nos hospitais. Mas a palavra é do ministro da Saúde. Eu torço para que haja esse entendimento", disse ele à reportagem na segunda-feira (3).

O ministro também já havia provocado polêmica ao desistir de visitar o museu Cais do Sertão, durante viagem oficial ao Recife, após ser informado de que ele e sua comitiva precisariam apresentar o comprovante de vacinação.

Na ocasião, Machado justificou que foi vacinado e que tinha o cartão de vacinação, mas que outros membros da delegação não estavam com o documento.

Também nesta semana, na quarta-feira, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos divulgou que a ministra Damares Alves foi infectada pelo novo coronavírus. O resultado havia saído dois dias antes, informou a pasta, em redes sociais.

Damares está de férias desde o dia 23 de dezembro.

Desde o início da pandemia, vários outros ministros também foram infectados pelo novo coronavírus. Além do próprio Jair Bolsonaro, já foram infectados Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura), Fábio Faria (Comunicações), Walter Braga Netto (Defesa), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), entre outros.

*

VEJA POLÍTICOS QUE CONTRAÍRAM COVID EM 2022

Governadores: Carlos Moisés (SC), Helder Barbalho (PA), Eduardo Leite (RS), Ratinho Júnior (PR), Cláudio Castro (RJ) e Flávio Dino (MA)

Prefeitos: João Campos (Recife), Marquinhos Trad (Campo Grande), Rogério Cruz (Goiânia) e Gustavo Henric Costa (Guarulhos)

Ministros: Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Gilson Machado (Turismo)

Deputados: Tabata Amaral (PSB-SP), Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Senadores: Fabiano Contarato (PT-ES) e Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Outros: ex-ministro Sergio Moro, ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto