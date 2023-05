Ministra pede que AGU se oponha a redução de parque para construção de ferrovia

No meio do trajeto da Ferrogrão está o Parque Nacional Jamanxim, que precisaria ter a área alterada para que a linha férrea possa atravessá-lo.

A ferrovia é defendida por produtores de grãos do Centro-Oeste para facilitar o escoamento da produção pelo Norte do país, mas é criticada por ambientalistas e indigenistas, que veem na obra uma ameaça ao ecossistema da região.

