Ministério Público investiga compra de tratores pelo governo de Roraima

"A exigência de fabricação nacional foi inserida no edital sem a apresentação de qualquer justificativa técnica específica baseada em laudo elaborado por setor especializado que indicasse a necessidade da restrição ao objeto licitado", diz o MP no inquérito.

O promotor que conduzia o cargo em dezembro do ano passado chegou a fazer recomendações ao governo, entre elas, a suspensão do certame. Como o governo manteve a disputa e publicou o resultado, o inquérito civil foi mantido aberto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Estado de Roraima investiga o possível direcionamento de uma licitação de R$ 118 milhões para compra de equipamentos agrícolas da Secretaria de Agricultura na gestão do governador Antonio Denarium (PP). São 200 tratores e 200 arados envolvidos no negócio.

