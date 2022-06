Ministério Público Federal se manifestou contra a prisão de Milton Ribeiro

Com a prisão de Milton Ribeiro, a narrativa fica comprometida, segundo aliados do próprio presidente.

Segundo um dos conselheiros de Bolsonaro que atua na área eleitoral, a detenção do ministro e de pastores ligados ao mandatário abala o principal pilar do discurso do presidente: o de que não há corrupção em seu governo.

Como mostrou a coluna, a prisão do ex-ministro da Educação está sendo vista como "um verdadeiro desastre" por aliados e integrantes da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A defesa de Ribeiro classifica o episódio da prisão como ilegal e afirma que o ex-ministro sempre colaborou com as investigações, inclusive abrindo mão de seu sigilo.

A Polícia Federal investiga a prática de "tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos" do FNDE. O fundo é controlado hoje pelo centrão, o grupo de partidos que sustenta o governo de Jair Bolsonaro (PL) no Congresso.

Na decisão que revogou a prisão preventiva do ex-ministro bolsonarista, o desembargador federal afirma que medidas cautelares não são censuras prévias ou condenações antecipadas nem eventos midiáticos que possam causar "catarses políticas ou sensações de aplicação do justo direito ao cidadão comum".

Segundo citação do magistrado, o MPF se manifestou pela "imposição de medidas cautelares diversas da prisão" antes da edição do decreto prisional,

O parecer é mencionado na decisão do desembargador federal Ney Bello, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), que determinou nesta quinta-feira (23) a revogação da prisão preventiva.

