Ministério Público apela contra absolvição de Arthur Lira por 'rachadinha'

O Ministério Público do Estado de Alagoas recorreu da decisão judicial que absolveu o deputado Arthur Lira (PP-AL) da acusação de apropriação de parte dos salários de servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), esquema conhecido como "rachadinha".



Lira é o indicado do presidente Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados. Na eleição, marcada para o dia 1 de fevereiro, Lira deve enfrentar o candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cujo nome ainda não foi definido.



O deputado do PP é foco de investigação por desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa de Alagoas entre 2001 e 2007. De acordo com o G1, a sentença de 1º grau que absolveu Arthur Lira argumenta que as provas utilizadas na acusação são ilícitas, e por isso não poderiam ser consideradas na análise do processo.



A ação penal, que havia sido apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), agora tramita na 3ª Vara Criminal da Capital. Em nota, o Ministério Público de Alagoas já havia se pronunciado contra a absolvição do deputado.