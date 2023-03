Ministério da Justiça terá observatório sobre violência política de gênero

As investigações a respeito do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), que completou cinco anos nesta semana, também foram abordadas no encontro. O ministro disse que há esforços por parte da PF para acompanhar o inquérito em curso no Rio de Janeiro e também para trazer novos elementos de inteligência para elucidação do caso.

O ministro também se comprometeu a pedir junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a liberação para que os partidos possam usar parte de seus recursos do fundo partidário para garantir a segurança de parlamentares com itens como blindagem de carros ou a contratação de uma equipe de profissionais especializados.

A violência política de gênero é caracterizada pelo ataque direcionado a mulheres com atuação pública. Como mostrou o Painel, Sâmia voltou a sofrer ameaças de morte com conteúdo misógino nas últimas semanas.

