Ministério da Justiça manda PF investigar ameaça a Lula nas redes sociais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, disse que mandou a Polícia Federal investigar ameaça feita ao presidente Lula (PT) nesta terça-feira (26) nas redes sociais.

"Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a 'rifle de precisão' e 'vaquinha para tal'. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades", disse no X.

O pedido foi feito após a postagem de uma matéria pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) intitulada "Lula confirma virada do ano em 'praia privativa' controlada por Forças Armadas".

Nessa postagem, um indivíduo sugeriu a organização de uma "vaquinha" para financiar um mercenário. "Precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de precisão", disse.

Após a repercussão, um perfil identificado com André Luiz disse que errou e pediu desculpas.

"Diante os últimos ocorridos podemos chegar a uma conclusão: eu errei? Sim! Eu contaria um mercenário para eliminar um Presidente da República? Não, afinal gastaria o dinheiro em outra coisa", disse também no X.

Em janeiro, a Polícia Federal de Roraima prendeu um homem em flagrante em Boa Vista suspeito de incentivar a violência contra Lula.

O homem teria comentado em uma publicação sobre a visita de Lula ao estado, em 21 de janeiro, que "seria a hora de colocar a bala na cabeça dele".

Já em agosto, a PF prendeu um fazendeiro em Santarém, no Pará, suspeito de afirmar que daria um tiro no petista quando ele visitasse a cidade. O suspeito de ameaçar de morte o presidente realizava compras em uma loja quando disse que daria um tiro na barriga do presidente durante a viagem oficial ao estado.