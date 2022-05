Ministério da Economia deve liberar R$ 2,9 milhões de emendas de Plínio Valério para o Amazonas

Até o momento o município de Santa Isabel do Rio Negro não possui essa casa de apoio aos indígenas. Hoje eles vão para a cidade e enfrentam grandes dificuldades, já que são obrigados a dormir na rua, ou principalmente na beira do rio.

Manaus/AM - O senador Plínio Valério (PSDB) recebeu um comunicado do Ministério da Economia informando que a pasta empenhou R$ 2,94 milhões referentes a suas emendas individuais para financiar projetos sociais em Manaus e mais oito municípios do Amazonas.

