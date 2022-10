Michelle diz que PT é partido das trevas em campanha no Piauí

TERESINA, PI (FOLHAPRESS) - Em uma investida para tentar reduzir a rejeição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste e com mulheres, a primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, pediu votos para o marido nesta sexta-feira (14) em Teresina, afirmando que a disputa eleitoral é do "bem contra o mal".

"Não é por um candidato, é por uma ideologia do bem contra o mal. É ideologia da luz contra esse partido das trevas, que só rouba e destrói", disse a primeira-dama, no evento batizado de Encontro das Mulheres com Bolsonaro, que contou com culto evangélico.

Escalada para tentar aproximar Bolsonaro do eleitorado feminino no Nordeste, Michelle passou a maior parte do discurso elogiando o marido. Segundo ela, o presidente é um homem regido por princípios, valores cristãos, é "respeitador", "digno" e "honesto".

Ao lado das senadoras eleitas Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (Progressistas-MS), Michelle iniciou o discurso cumprimentando o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, como "meu chefe". Ela disse ainda que estavam no evento em "nome de Deus" e afirmou que o presidente tem carinho pelo Nordeste e pelas mulheres.

"Todos os estigmas, os rótulos estão caindo por terra quando falava que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de mulheres, por alguma fala, mas ele já pediu perdão. É um homem de 67 anos, de uma outra geração, de uma educação diferente, militar. E todos estamos sujeitos a melhorar e evoluímos na vida", disse.

Em seu discurso, a primeira-dama disse que o comunismo tem fechado igrejas no Brasil e pediu às pessoas para orarem.

"Bolsonaro já abriu as portas do Brasil para padres e freiras perseguidas na Nicarágua. Já aconteceu no nosso Brasil as igrejas fechadas, imagens sendo destruídas, é isso que o comunismo faz, é isso que o comunismo tem feito, desrespeitado a nossa fé, querendo invadir a nossa família com ideologia malignas e não permitiremos."

A primeira-dama disse ainda que esteve em Roraima e encontrou muitos cubanos e venezuelanos que foram expulsos de seu país em busca de comida e sobrevivência.

"Já pararam para pensar que, se acontece alguma coisa de errado, nós teremos algum refúgio na América Latina? Vamos lutar pelo nosso Brasil."

Ela disse que Lula promete picanha, mas não conseguiu levar o básico para a população e criticou as pessoas que se declaram de esquerda.

"A Bíblia ainda diz que os sábios se inclinam para a direita e os tolos para a esquerda. Mas ainda há tempo da gente recuperar esses que estão perdidos", afirmou.

O evento foi realizado em um buffet privado, no bairro Fátima, na capital piauiense. O encontro teve culto evangélico e depoimentos de mulheres elogiando o presidente.

De Teresina, a primeira-dama seguiu para São Luís, no Maranhão. Neste sábado (15), o presidente deve participar de evento político em Teresina.