Michelle defende Bolsonaro e diz que marido tem mania de falar 'se pintar um clima'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro defendeu neste domingo (16) o presidente Jair Bolsonaro (PL) das acusações de que ele teria usado uma expressão pedófila para se referir a adolescentes venezuelanas e disse que o mandatário "tem uma mania" de usar a frase "se pintar um clima".

As declarações de Michelle ocorreram em Aracaju (SE) e foram transmitidas por um canal bolsonarista.

"Quantas injustiças, meus queridos, quantos ataque à nossa honra e nossa moral. Começaram, como agora, que ele [Bolsonaro] é pedófilo. Ele tem uma mania de falar, em tudo ele fala 'se pintar um clima'. 'Vamos lá, Bolsonaro, jogar. [Ele costuma responder:] 'se pintar um clima eu jogo com vocês'. 'Amor, você não vai almoçar? Não, só se pintar um clima'. Quer dizer que se a carne tiver boa, se a comida tiver boa ele vai e come. Porque ele não é muito de comida, ele gosta muito de doce", disse a primeira-dama.

Neste sábado (15), uma declaração de Bolsonaro em que ele usa a expressão "pintou um clima" para se referir a adolescentes venezuelanas viralizou nas redes sociais e virou munição de adversários do presidente.

Durante entrevista a um podcast na sexta (14), o presidente estava explorando uma temática recorrente de sua campanha --o suposto risco de o Brasil "virar uma Venezuela" caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorne ao poder-- quando relatou um encontro que teve com meninas do país vizinho em São Sebastião, na periferia do Distrito Federal.

"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, [num] sábado de manhã, se arrumando --todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo aqui agora. E como chegou neste ponto? Escolhas erradas", disse o presidente na entrevista.

As falas de Bolsonaro têm sido difundidas nas redes sociais por críticos, que o acusaram de pedofilia e de não ter tomado providências diante de uma possível situação de exploração sexual de menores.

O desgaste sofrido pelo presidente nas redes foi rapidamente aproveitado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que levou ao ar uma inserção com a declaração de Bolsonaro.

Em seu discurso neste domingo, Michelle deu especial ênfase para a defesa do marido. "Em tudo ele tem essa mania de falar 'se pintar um clima'. E aí falam que agora o meu marido é pedófilo. Levantaram aí a hashtag Bolsonaro pedófilo. Nos acusam de tudo o que eles são, a verdade é essa. Quanto tempo [a ex-ministra] Damares [Alves] e Bolsonaro nos bastidores trabalhando contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, contra a pedofilia? E agora vir com essa maldade falando que o meu marido é pedófilo?"

O discurso de Michelle teve ainda ataques ao PT. Ela chamou a legenda de "câncer" e "partido maldito que veio para matar e roubar nossa nação".

"Bolsonaro é tão imperfeito como eu e você. Perfeito aqui é só Jesus. Mas vocês podem ter certeza que ali é um homem corajoso, com coração temente e que sangra pela sua nação", afirmou a primeira-dama.

A justificativa de que Bolsonaro tem por costume empregar a expressão "se pintar um clima" é uma das linhas de defesa de aliados.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo e integrante da campanha bolsonarista, publicou trecho de outra entrevista do presidente em que ele usa a mesma frase.

Num podcast com Bolsonaro, o deputado estadual eleito Thiago Gagliasso (PL-RJ) comenta que o presidente teria sugerido em uma ocasião que ele ligasse para seu irmão, o ator Bruno Gagliasso, que é crítico do mandatário.

"Se pintar um clima a gente conversa, sem problemas", diz Bolsonaro no vídeo compartilhado por Wajngarten.

O próprio Bolsonaro, por sua vez, vez uma live na madrugada deste domingo para se defender.

"O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades... mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolou todos os limites", afirmou Bolsonaro na ocasião. Ele também disse que as declarações foram deturpadas pelo PT.