Michelle Bolsonaro se ajoelha e pede avivamento dos Poderes em culto na Câmara

Depois do culto da Frente Parlamentar Evangélica, a primeira-dama desconversou ao ser questionada por uma pessoa na Câmara sobre a possibilidade de um golpe militar no Brasil.

O culto, que contou com a presença da primeira-dama, ocorreu em comemoração do Dia das Mães.

Durante sua oração, também pediu para que Deus estenda suas mãos "sobre a nossa amada nação" e declarou "que a nossa nação é Sua e só o Senhor é poderoso nessa terra". As falas de Michelle foram recebidas com exclamações de "Aleluia" e "Glória a Deus".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou na manhã desta quarta-feira (4) de um culto promovido pela Frente Parlamentar Evangélica na Câmara, se ajoelhou e, em soluços, pediu a Deus por um "avivamento na nossa nação, [...] no Legislativo, no Executivo, no Judiciário".

