Michelle Bolsonaro é cotada para ser candidata a vice-presidente em 2026

Uma chapa Zema-Michelle ou Tarcísio-Michelle é vista com bons olhos por alguns líderes dessa ideia, com potencial de agradar o eleitorado evangélico e o centro político.

A direita está trabalhando para escolha de um nome novo para a disputa presidencial de 2026 e compor chapa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que seria a vice. Segundo reportagem divulgada pela CNN, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria como puxador de votos, pois existe a possibilidade de ele estar inelegível no próximo pleito.

