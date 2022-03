Michelle Bolsonaro diz que Deus vai provar que Milton Ribeiro é pessoa justa e honesta

Milton Ribeiro encerrou uma semana de grande pressão e desgastes ao governo, ao ser exonerado do cargo. O ex-titular do Ministério da Educação entregou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro.

E o ministro Gilson Machado (Turismo) disse que "com certeza" está mantido o discurso de que não há corrupção no governo.

Ele falou ainda que "sem dúvida nenhuma" são três anos sem corrupção no governo. "Tem algum ato que ateste em outro caminho no governo?".

"Deus sabe de todas as coisas e vai provar que ele é uma pessoa honesta, e justa, e fiel e leal", afirmou na sequência. Michelle também disse que ora pela vida do ex-ministro.

Em uma rara movimentação, a primeira-dama se aproximou de jornalistas e aceitou responder as perguntas sobre a demissão do ministro.

Ela disse que ainda não conversou sobre o assunto com seu marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, acrescentou que Deus "vai provar que ele [Ribeiro] é uma pessoa honesta".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro se mostrou abalada pela exoneração do ministro Milton Ribeiro (Educação), nesta segunda-feira (28), e afirmou que confia muito no pastor presbiteriano.

