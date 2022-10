Meu apoio a Bolsonaro é antigo, não aproveito onda, diz tucano de MS em sabatina

De acordo com o candidato ao governo, sua posição favorável à reeleição do presidente é antiga. "E o meu adversário só tem esse discurso e essa fala. Já eu tenho um projeto para o Mato Grosso do Sul."

Riedel também lembrou que, após o debate, Bolsonaro veio a público para "neutralizar" o posicionamento -e o fez por duas vezes. "Num vídeo com a ministra e numa entrevista coletiva, em Brasília, disse que Mato Grosso do Sul tem dois candidatos que o apoiam e que vai se manter neutro".

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, afirmou nesta quinta (20), em sabatina da Folha de S.Paulo/UOL, ter posição definida em relação a Jair Bolsonaro (PL) e que o apoio do presidente a seu rival, Capitão Contar (PRTB), durante debate na TV Globo, foi "num momento de tensão".

