Metade dos moradores de SP e Rio deixaria as cidades se pudesse, aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metade dos moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro mudaria de cidade se pudesse, aponta levantamento mais recente do Datafolha. Entre os paulistanos, são 51% os que têm desejo de se mudar, ante 57% entre os cariocas.

Já no Recife e em Belo Horizonte a maioria dos cidadãos disseram não ter vontade de deixar a cidade. São 37% os que desejam ir embora da capital pernambucana, e 36% da mineira.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com 16 anos ou mais em São Paulo, 1.008 no Rio e 868 em Belo Horizonte e no Recife. O levantamento foi feito na terça (20) e na quarta (21) e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

A vontade de mudar é maior entre os mais jovens, com 16 a 24 anos. A exceção é São Paulo, onde a faixa que mais deseja deixar a cidade é a de 35 a 44 anos. Mais ricos e mais velhos, em geral, não demonstram intenção de migrar.

O Datafolha também perguntou aos entrevistados o que consideram que deve ser prioridade na gestão do próximo prefeito. Nas quatro capitais, hospitais aparecem em primeiro lugar, seguida de escolas públicas.

Moradia popular é a terceira opção mais votada em São Paulo, posto ocupado pelo saneamento básico no Recife e no Rio. Em Belo Horizonte, transporte coletivo é o item que ocupa o terceiro lugar.

Fontes: Pesquisas Datafolha presenciais feita nos dias 20 e 21 de outubro com eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo (1.204 eleitores), Rio de Janeiro (1.008 eleitores), Belo Horizonte (868 eleitores) e Recife (868 eleitores). A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Contratantes: Folha de S.Paulo/TV Globo. Registros: TRE-SP com o número SP-02125/2020, TRE-RJ com o número RJ-08627/2020, TRE-MG com o número MG-02866/2020 e no TRE-PE com o número PE-05988/2020.