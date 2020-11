Mesmo na UTI com covid, Maguito Vilela é eleito em Goiânia

Internado e sem saber da vitória, Maguito Vilela (MDB) foi eleito neste domingo, 29, prefeito de Goiânia, com 52,6% dos votos. O emedebista, de 71 anos, está entubado em um hospital de São Paulo para tratamento contra a covid-19 desde o último dia 15, quando passou para o segundo turno contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Ex-governador de Goiás, Maguito teve seu último compromisso de campanha em 18 de outubro, quando estava com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. O diagnóstico saiu dois dias depois e, desde então, o quadro de saúde do candidato se agravou. Maguito, que já havia perdido duas irmãs para a doença em agosto, foi internado no Hospital Albert Einstein no dia 27 de outubro, onde permanece. A primeira entubação foi no dia 30.

Após o candidato apresentar alguma melhora, os médicos retiraram a sedação em 8 de novembro, uma semana antes da eleição. No dia da votação em primeiro turno, porém, o candidato apresentou piora em seu estado de saúde e precisou voltar para a entubação.

O boletim médico informou ontem que Maguito está "traqueostomizado, sedado e conectado a ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação". Também está submetido a "oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e hemodiálise", informou o boletim. A mulher do candidato tem ficado no hospital, mas viajou a Goiânia para votar ontem no marido.

O afastamento dos atos de campanha não impactou negativamente o desempenho do candidato. Ao contrário. Maguito cresceu nas pesquisas de intenção de votos. Coube ao vice na chapa, Rogério Cruz, desmentir boatos de que Maguito teria falecido. Maguito vai suceder Iris Rezende, de 86 anos. O atual prefeito é do mesmo grupo político, mas optou por não concorrer à reeleição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.