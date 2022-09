Mesmo com candidatura negada, Nair Blair segue campanha para o Governo do Amazonas

Manaus/AM - Mesmo com a candidatura negada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Nair Blair, (Agir), que pretendia concorrer ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano, seguiu agenda como candidata normalmente nesta terça-feira (13).

Por meio das redes sociais, ela postou vários compromissos realizados nesta terça, entre eles entrevistas a um portal de notícias.

A decisão de indeferimento da candidatura foi acordada pelos magistrados Carla Maria Santos dos Reis, Kon Tsih Wang, Marcelo Manuel Da Costa Vieira, Pedro de Araújo Ribeiro e Victor André Liuzzi Gomes e anunciada nessa segunda-feira (12).

Segundo o TSE, uma candidatura é rejeitada quando reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Por meio da assessoria, Nair Blair disse que pretende recorrer ao TSE.