Mercadante diz que ministérios estão quase todos definidos

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirma ainda não ter sido comunicado ainda qual espaço terá na Esplanada. Segundo o dirigente partidário, na última conversa com Lula o presidente eleito afirmou que gostaria de dar uma pasta aos pedetistas, mas ainda não informou qual seria e nem quem seria o escolhido.

Mercadante afirma que o desenho já está praticamente concluído. No domingo (11), ele se reuniu com Lula e outras lideranças para bater o martelo sobre as principais pastas.

