Membro do 'gabinete do ódio' de Bolsonaro deve disputar suplência de senador na Paraíba

Mesmo fora do cargo, Arnaud deve seguir ajudando informalmente na estratégia digital do presidente Jair Bolsonaro (PL), sob o comando de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto, Tércio Arnaud deve disputar a eleição para suplente de senador pela Paraíba. Ele pretende, assim, pedir demissão de seu cargo na assessoria da Presidência. A informação foi antecipada pelo site bolsonarista Brasil Sem Medo.

