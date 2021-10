Membro do centrão e crítico a Bolsonaro, Marcelo Ramos (PL-AM) grava vídeo para manifestação em SP

"Esse Brasil exige união de todos os democratas. O lado certo é o lado da resistência, da denúncia dos desmandos do atual governo", disse ele, pregando que as disputas entre esquerda e direita fiquem para a eleição.

"Hoje é dia de luta pela democracia, pela liberdade, pelo direito do brasileiro trabalhar e comer", afirma Ramos, que faz oposição a Jair Bolsonaro apesar de integrar um partido do centrão que apoia o governo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados, enviou um vídeo para ser exibido na manifestação na avenida Paulista. O deputado menciona problemas do que chama de "Brasil real", como desemprego, fome, inflação e as mortes na pandemia.

