'Medida extrema e desnecessária', diz Eduardo Paes sobre lockdown no RJ

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta segunda-feira (30) algumas medidas que tomará com relação à pandemia do coronavírus, que vive um novo período de alta de casos na capital fluminense.



Ele descartou impor um lockdown e afirmou que a cidade não tem "problemas de leitos". "A princípio, descarto o lockdown. É preciso que tenhamos medidas do ponto de vista terapêutico. Não é possível que a população fique doente e não tenha um leito de hospital".



"O grande desafio é colocar a rede de saúde do município para funcionar. E claro, medidas como distanciamento social, uso de máscaras, e tentar conversar com as pessoas. Não adianta mandar as pessoas fazerem algo que elas não vão fazer. O lockdown me parece uma medida extrema e desnecessária", disse Paes em entrevista à Globo News.



Ele ainda apontou que o Rio não tem falta de leitos, mas sim muitos fechados, impedindo o atendimento aos doentes.



"O Rio não tem problemas de leitos. O Rio tem nesse momento cerca de 1.400, 1.500 leitos nas redes municipal, federal e estadual. Não tem por que não reabrir esses leitos. Nesse momento o Hospital Ronaldo Gazolla tem cem leitos fechados. Não é possível a população procurando leitos e não ter leitos disponíveis", afirmou Paes. .