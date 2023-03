MDB prepara estratégia para aumentar número de prefeituras em 2024

Outro objetivo é apaziguar brigas nos diretórios estaduais, que têm o potencial de boicotar o próprio MDB. No último sábado (18), por exemplo, Baleia pôs fim a impasse entre os ex-deputados Raul Henry e Jarbas Vasconcelos, com a nova eleição dos dirigentes do partido em Pernambuco. Henry manteve a presidência e Vasconcelos foi eleito como primeiro vogal.

A meta é chegar a outubro do ano que vem com cerca de 900 prefeitos filiados.

