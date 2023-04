MDB pede à Wikipedia que reconheça criação do partido na ditadura

O pedido tem também relação com o fato de o partido já estar pensando em como marcar seu aniversário de 60 anos, em 2026, que coincidirá com a próxima eleição presidencial. Referências a essa efeméride já têm aparecido em material gráfico da legenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MDB pediu à Wikipedia que reconheça que a criação do partido ocorreu em 1966, no início da ditadura militar, quando o regime permitiu o surgimento de uma legenda oposicionista.

