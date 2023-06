MDB e PSDB desistem de formar federação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PSDB e MDB desistiram de formar uma federação. Os advogados dos partidos analisaram o tema e afirmaram que a entrada do MDB na federação já existente do PSDB com o Cidadania abriria nova contagem de quatro anos de duração, estendendo-a até 2027.

Com isso, os partidos teriam que chegar a um consenso para as eleições presidenciais de 2026, o que hoje não parece simples: o MDB faz parte do governo Lula com três ministérios e pode apoiar o petista ou apresentar a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, enquanto o PSDB trabalha para lançar o seu atual presidente, o governador Eduardo Leite (RS).

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o arranjo almejado pelas legendas tinha como foco a eleição municipal de 2024. Em São Paulo, a federação MDB-PSDB-Cidadania sacramentaria o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), por exemplo.