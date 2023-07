MBL 'lança' Kataguiri em SP, mas União Brasil avalia apoio a Ricardo Nunes

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) é mais um nome colocado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2024. O parlamentar venceu nesta segunda-feira, 3, as prévias do Movimento Brasil Livre (MBL) para concorrer no ano que vem. A palavra final, no entanto, cabe ao União Brasil, que avalia apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). As candidaturas são oficializadas pelas legendas nas convenções partidárias, normalmente realizadas até agosto do ano do pleito.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o União Brasil estimula uma pré-candidatura do MBL, mas sem deixar o arco de alianças do atual prefeito. De acordo com interlocutores do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil-SP), o dirigente pretende testar a viabilidade eleitoral de Nunes, mas também garantir um "plano B", caso o emedebista não tenha bons resultados nas sondagens da legenda.

Nunes articula apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos partidos que fazem oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na lista estão o Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, e o PP. A meta estipulada pelo prefeito é manter alianças com PSDB, União Brasil e PSD. Com os maiores partidos do campo da centro-direita apoiando o nome do ex-vereador, restaria a seu principal adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), montar uma candidatura à esquerda, tendo o PT como fiador.

A estratégia de Boulos, por sua vez, é tentar colar a imagem de Bolsonaro - declarado inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - na de Nunes na capital paulista, onde Lula venceu a eleição do ano passado.

Votação interna

Na eleição interna do MBL, realizada com 9.951 integrantes do grupo, Kataguiri obteve 56,1% dos votos. Ele venceu o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), que registrou 43,9% das preferências. "Precisamos de alguém que esteja disposto a receber processos, nem que seja para o resto da vida, mas que seja para fazer o problema no centro de São Paulo ser resolvido", declarou o deputado federal.

Aos 27 anos, Kataguiri é deputado por São Paulo desde 2019. Ele está em seu segundo mandato, para o qual foi eleito com 295.460 votos - o oitavo mais bem votado no Estado. Atualmente, é o único representante do MBL na Câmara dos Deputados.

'Mamãe Falei'

Na disputa de 2020, o candidato do MBL à Prefeitura de São Paulo foi o ex-deputado estadual Arthur do Val (União Brasil). Conhecido como "Mamãe Falei", Do Val obteve 522.210 votos no pleito, ficando em quarto lugar.

No ano passado, Do Val teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e ficou inelegível por oito anos após áudios de teor machista virem a público. Após viajar à Ucrânia representando o MBL, o então deputado estadual declarou que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.