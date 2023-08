Mauro Cid vendeu joias a mando de Bolsonaro, diz advogado

"Ele confessa que comprou as joias evidentemente a mando do presidente. Comprou e vendeu. Resolva esse negócio e venda", disse Bittencourt sobre a venda das joias e relógios.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai confessar ter negociado as joias nos Estados Unidos a mando do ex-presidente, afirma seu advogado, Cézar Bittencourt.

