Marqueteiro de Tarcísio diz que momento é de esperar e focar em São Paulo

"Não tem nada melhor para um candidato do que ser impelido pelo povo para a candidatura. E tem que acontecer faltando seis meses para as eleições. Tem que negar, negar, até que a pressão vire tanta que ele diga: 'ok, já que vocês me querem tanto, não vou dizer não para o povo brasileiro'", avalia.

Entre políticos de direita, a resistência à candidatura presidencial por parte de Tarcísio tem sido vista com descrença. Para eles, o governador aceitará a missão adiante, caso comece a pontuar bem em pesquisas e passe a sofrer pressão do eleitorado. Segundo Nobel, isso "é o melhor que pode acontecer".

"A bola está quicando na área", reconhece Nobel, mas sua recomendação para Tarcísio é a de que espere. Inclusive, para que ele possa analisar as questões em jogo ao longo do tempo.

"Paulista gosta do estado, não gosta de ser usado como trampolim, então isso é algo que já disse em outra oportunidade que ele precisa tomar cuidado", afirma Nobel, que ressalta que nas últimas semanas não conversou com o ex-ministro.

