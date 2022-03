Mario Frias será candidato a deputado federal pelo PL, partido de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mario Frias, secretário Especial da Cultura, anunciou neste sábado (12) sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. Ele teve sua ficha de filiação ao Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, assinada pelo presidente.

Frias publicou nas redes sociais fotos ao lado de Bolsonaro. "Sinto um profundo orgulho da confiança que o senhor deposita em mim. Nova missão, mas o mesmo ideal, por isso aceito. Isso que importa. Obrigado Presidente!", escreveu.

O secretário, que deve deixar a secretaria no começo de abril para ser candidato, como determina o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disputará votos em São Paulo com o deputado Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP), filho do presidente.

O anúncio da candidatura do ex-ator da Globo já era esperado, e ele não deve ser o único da Secretaria Especial da Cultura, que concentra parte da ala ideológica do governo. Conforme a Folha revelou na semana passada, o número dois de Frias, o secretário-executivo André Porciuncula, negocia para sair para deputado estadual pela Bahia, também pelo partido do presidente.

Outro nome desse núcleo mais radical do governo, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também deve se lançar a deputado federal por São Paulo --e também pelo PL. "Estou cumprindo a missão que me foi dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, transformando pela primeira vez a Fundação Palmares numa verdadeira fundação cultural", ele disse ao jornal.