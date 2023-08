Marina se reúne com Freixo para acelerar turismo sustentável na Amazônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva teve reunião na sexta-feira (25) com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, com o objetivo de acelerar projetos de turismo sustentável na Amazônia.

Marina tem sido um dos polos de disputa no governo Lula (PT) a respeito da possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que integra a Margem Equatorial, região com alto potencial petrolífero.

De um lado está a ala política e desenvolvimentista do governo, que vem argumentando que é necessário realizar estudos para identificar a existência do combustível na região e a viabilidade da eventual exploração. Do outro, se coloca a área ambiental, liderada por Marina, que enfatiza os possíveis impactos ambientais vinculados à operação.

Nesse contexto, a realização de projetos de turismo sustentável seria também uma forma de demonstrar que a pasta do Meio Ambiente não se opõe a iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico da região.

No caso da Embratur, a parceria com o Ministério do Meio Ambiente ajudaria a contornar o problema da falta de recursos.

No encontro, Marina disse que vai criar um grupo de trabalho sobre turismo sustentável e que convidará a Embratur a participar.

Um dos projetos tem como proposta preparar comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas interessadas em receber turistas estrangeiros. As operadoras internacionais relatam à Embratur que há demanda pela região amazônica, mas que as dificuldades logísticas (poucos voos, preços altos) têm atrapalhado na transformação em produto nas prateleiras das agências de turismo.