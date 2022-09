Marina propõe criação de agência para monitorar emissão de gases de efeito estufa

"Existe uma agência socioambiental perdida, que precisa ser priorizada pelo próximo governo. A dramaticidade da questão climática nesse momento é ainda maior do que no período em que eu fui ministra", diz Marina, que ocupou a pasta do Meio Ambiente entre 2003 e 2009, nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O modelo para essa instância, afirma ela, seria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, criada no ano passado pelo Congresso, que é responsável por acompanhar todas as questões relativas à área, da concessão de licenças para projetos à destinação de resíduos tóxicos.

