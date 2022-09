Marília Freire e Peter Miranda têm candidaturas aprovadas na disputa ao Senado pelo Amazonas

Manaus/AM - A Justiça Eleitoral autorizou mais duas candidaturas para concorrerem ao Senado pelo Amazonas. São elas: da candidata Marília Freire, do Psol, e do pastor Peter Miranda, do Agir.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) outras cinco candidaturas para o Senado também já foram aprovadas.

O site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que o registro de candidaturas é uma das importantes fases da eleição. Além dos documentos que cada partido e candidato precisam apresentar junto à Justiça Eleitoral, os tribunais também avaliam a quantidade de candidatos que podem ser registrados por partido, assim como a possibilidade de os partidos indicarem pessoas para as vagas remanescentes não preenchidas dentro do prazo.