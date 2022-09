Marília cai 5 pontos, mas lidera em PE; 4 empatam em 2º, mostra pesquisa Ipec

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec realizada com entrevista nos domicílios para a corrida do governo de Pernambuco, contratada pela TV Globo Nordeste e divulgada nesta quarta-feira (21), aponta Marília Arraes (Solidariedade) liderando a disputa. A deputada federal aparece em primeiro, com 33% das intenções de voto na simulação estimulada, que é quando a lista com nomes dos candidatos é oferecida aos entrevistados.

Marília Arraes caiu cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 6 de setembro, e voltou ao patamar registrado no fim de agosto.

Na sequência aparecem empatados em segundo Danilo Cabral (PSB), Raquel Lyra (PSDB), Miguel Coelho (União Brasil) e Anderson Ferreira (PL), com 11%, cada. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem Pastor Wellington (PTB), com 2%, e João Arnaldo, Claudia Ribeiro (PSTU) e Jones Manoel (PCB), com 1%, cada.

Jadilson Bombeiro (PMB) e Ubiracy Olímpio (PCO) não pontuaram. No entanto, conseguem alcançar, na margem de erro, Arnaldo, Wellington, Ribeiro e Manoel. Brancos e nulos são 12% dos entrevistados.

Com exceção de Marília Arraes, todos os demais candidatos ou apenas oscilaram na margem de erro ou ficaram estáveis com relação à pesquisa anterior.

O levantamento ouviu pessoalmente 1.504 eleitores entre os dias 18 e 20 de setembro em 57 cidades pernambucanas. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-03933/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Veja os cenários de 1º turno:

Cenário estimulado:

Marília Arraes (Solidariedade): 33%

Raquel Lyra (PSDB): 11%

Anderson Ferreira (PL): 11%

Miguel Coelho (União Brasil): 11%

Danilo Cabral (PSB): 11%

Pastor Wellington (PTB): 2%

João Arnaldo (PSOL): 1%

Claudia Ribeiro (PSTU): 1%

Jones Manoel (PCB): 1%

Jadilson Bombeiro (PMB): 0%

Ubiracy Olímpio (PCO): 0%

Brancos e Nulo: 12%

SENADO

A candidata Teresa Leitão (PT) tem 25% das intenções de voto. André de Paula (PSD) tem 11%, e Gilson Machado (PL), Guilherme Coelho (PSDB), com 9%.

Paula, Machado e Coelho empatam dentro da margem de erro.

Depois aparece Carlos Andrade Lima (União Brasil), com 3%. Ele alcança Machado e Coelho na margem de erro.

Brancos e nulos somaram 21% enquanto não souberam são 16% dos eleitores.

Pesquisa estimulada:

Teresa Leitão (PT): 25%

André de Paula (PSD): 11%

Gilson Machado (PL): 9%

Guilherme Coelho (PSDB): 9%

Carlos Andrade Lima (União Brasil): 3%

Roberta Rita (PCO): 2%

Esteves Jacinto (PRTB): 2%

Eugênia Lima (PSOL): 1%

Dayse Medeiros (PSTU): 1%

Brancos e Nulo: 21%

Não souberam: 16%