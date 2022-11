Márcio França diz que dono de avião que deu carona a Lula quer devolver Brasil aos brasileiros

"Lula está eleito e Júnior [apelido pelo qual é conhecido Seripieri], com câncer grave, reúne forças para devolver o Brasil aos brasileiros. A delação dele diz respeito a caixa 2 na campanha do brilhante senador e ex-governador Serra. Ao ser homologada pela Justiça, cada um responde por seus atos e paga a pena. Ele fez isso. Muitos deveriam seguir seu exemplo", afirma o pessebista.

No fim de 2020, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso homologou acordo de colaboração de Seripieri firmado com a Procuradoria-Geral da República. O compromisso previa o pagamento de R$ 200 milhões pelo empresário como ressarcimento aos cofres públicos.

