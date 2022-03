Márcio França diz que abrirá debates perguntando a Tarcísio qual time ele torce

Como mostrou o Painel, ele tem se dedicado a estudar a história de São Paulo, antes de dar início à sua campanha. Ele se debruçou recentemente sobre a Revolução de 1932, incluindo a construção do Obelisco do Ibirapuera. Também analisou a trajetória das contas paulistas desde os anos 1980 até hoje.

Uma das críticas dos adversários a Tarcísio é o fato de ele não ser paulista e de praticamente não ter vínculos com o estado no qual pretende ser candidato.

