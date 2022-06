Márcio França conversa com Lula e diz manter candidatura em SP

Como antecipou a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Kassab deverá ocupar a suplência da chapa do apresentador José Luiz Datena (PSC) em uma aliança costurada com Tarcísio.

O PSD, de Gilberto Kassab, está prestes a fechar uma aliança com o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na saída da reunião com Lula, França telefonou para o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, a quem informou a disposição de manter sua candidatura.

