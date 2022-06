Marcelo Amil acompanha presidente nacional do PSOL em visita em Manaus

Manaus/AM - Ao lado do pré-candidato ao Governo do Amazonas, Marcelo Amil, e da presidente estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Rosilane Almeida, o presidente nacional da sigla, Juliano Medeiros, falou do projeto político para o Amazonas. Juliano chegou a Manaus na manhã desta sexta-feira (10) para participar de eventos da militância.

"É um prazer receber o presidente do partido. O PSOL Amazonas faz parte da construção nacional do PSOL e garantirá palanque próprio ao presidente Lula. Juliano chega a Manaus num momento especial pra federação PSOL/REDE e com certeza tem muito a contribuir com o Amazonas. Fiz questão de recebê-lo no aeroporto e vamos seguir dando todo o suporte ao nosso presidente", destacou Amil.

Juliano destacou a expansão do PSOL no Amazonas e a ação nacional da sigla para unir forças no processo eleitoral deste ano.

"A nossa visita a Manaus faz parte de um projeto que estamos fazendo ao longo do ano, chamado PSOL pelo Brasil. Nós visitamos os nossos Diretórios estaduais, nossa militância para fortalecer o processo das chapas do partido nas disputas pela Câmara Federal, as Assembleias Legislativas, ao Senado Federal e aos Governos dos estados. O Amazonas é o 22° estado onde temos esse momento de diálogo com os nossos dirigentes e filiados", destacou Juliano.

Juliano e Marcelo Amil participam de uma série de compromissos, incluindo entrevistas com veículos de comunicação, encontro com militantes e um evento organizado pelo Diretório Estadual, a partir das 19h, no Atlético Rio Negro, no Centro de Manaus.