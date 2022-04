'Maravilhoso que se candidatem a deputado', diz Lula sobre Moro e Dallagnol

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (5) ver com bons olhos a candidatura do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e do ex-promotor de Justiça Deltan Dallagnol (Podemos) à Câmara, pois verão que a política é mais complexa do que imaginavam ao julgá-lo.

Em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada, o ex-presidente voltou a dizer que Moro e Dallagnol se viam como "pessoas messiânicas".

"Eles [Moro e Deltan] não têm objetivo de fortalecer a Câmara, porque tentaram destruir a política, as instituições", disse. "Teve um momento em que se colocaram como se fossem ungidos por um ser superior para serem donos da verdade, sabe aquela pessoa messiânica que acredita de forma muito radical em uma coisa que não é verdade?".

Ele continuou, dizendo que aprova a candidatura deles. "Acho maravilhoso que essa gente se candidate a deputado, que entre no mundo da política, porque vão perceber que a política é muito mais complicada do que imaginavam quando estavam me julgando. É só ver os acordos que estão fazendo, os partidos que estão entrando, que você vai ver o perfil de seriedade dessa gente".

Deltan se filiou ao Podemos em dezembro do ano passado, e deve concorrer à Câmara dos Deputados. Moro era pré-candidato à Presidência da República pela mesmo partido até a semana passada, quando migrou para o União Brasil e anunciou que não concorrerá ao mais alto posto do Executivo nas eleições deste ano.

Figuras do União disseram que Moro deve sair candidato à Câmara, mas ele negou. "Não serei candidato a deputado federal", disse ele após a troca de legenda.