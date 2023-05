Manobra de Rosa Weber livra Zanin de possível saia justa em ações no STF

Uma petição da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) apontou a relação entre as duas pautas.

Ele, no entanto, poderia ter de se declarar impedido caso entrasse no tribunal, uma vez que a decisão teria impacto em uma disputa bilionária entre a indonésia Paper Excellence e a J&F , para quem Zanin advoga.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, duas ações sobre a possibilidade de estrangeiros comprarem terras no Brasil terminaram num empate de 5 a 5 entre os ministros nesta quinta-feira (4). Foi o primeiro placar do tipo desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski, no mês passado.

