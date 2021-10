Manifestantes protestam contra Bolsonaro e Lira em Brasília

"Há uma cumplicidade entre Lira e Bolsonaro. Criamos essa dupla sórdida dançando um minueto macabro, brindando sobre o sofrimento do País. É um movimento de indignação por mais de 600 mil mortes. Boa parte poderia ter sido evitada, se não fosse pelo descaso do presidente", afirmou Madalena Rodrigues, uma das organizadoras do protesto.

Um grupo de manifestantes realizou performance na manhã deste sábado, 30, em frente ao Congresso Nacional em protesto pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O alvo também foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a quem cabe analisar mais de uma centena de pedidos de afastamento de Bolsonaro que já foram protocolados no parlamento.

