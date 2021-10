Manifestantes caminham em direção ao Congresso em Brasília

Além de pedirem pelo impeachment do presidente, os participantes do protesto carregam faixas com frases contra a pauta econômica do governo, como a reforma administrativa e a privatização dos Correios.

Antes de começarem a caminhada, eles se reuniram em frente ao Museu Nacional, onde políticos locais como os deputados distritais Leandro Grass (Rede), Fábio Felix (PSOL) e Arlete Sampaio (PT) discursaram no principal caminhão de som do ato.

