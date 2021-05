Mandetta rebate Guedes e diz que ministro da Economia é 'homem pequeno, desonesto intelectualmente'

"Quando eu estive na Câmara, o recurso que a Câmara falou 'olha, nós temos aqui que, se for votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer', e ele falou saiu com 5 bi e não comprou vacina", disse Mandetta. "Esse ministro não soube nem olhar o calendário para falar 'puxa, enquanto ele tava aqui nem vacina sendo comercializada no mundo havia'", completou.

A declaração foi feita após o ex-ministro ser questionado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) sobre uma fala de Guedes de que Mandetta saiu com "R$ 5 bilhões no bolso" e que deveria ter aplicado em vacinas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.