Mandetta diz que candidatura única de 3ª via virou teatro e que prefere não participar

Os nomes lançados pelas siglas são Luciano Bivar (União), Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB). O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ainda tenta reverter o resultado das prévias internas da sigla para se colocar como o postulante tucano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) diz que as negociações para uma candidatura única da terceira via viraram um "teatro". Ele virou as atenções para seu estado, o Mato Grosso do Sul, onde pretende disputar o Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.