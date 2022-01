Mamãe Falei chama de parasitas prefeitos do Podemos que apoiam Garcia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato do Podemos ao governo de São Paulo, deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, chamou de parasitas e covardes prefeitos do partido que anunciaram apoio à eleição de Rodrigo Garcia (PSDB) para o Palácio dos Bandeirantes.

"O [João] Doria está fazendo a coisa mais velha que existe na política. Ele está comprando gente covarde com dinheiro de emenda, com obra eleitoreira, com cargo. Está comprando prefeitos", afirmou, em uma live na noite desta quinta-feira (27).

Do Val reagia à informação de que 18 dos 22 prefeitos do Podemos no estado reuniram-se com Garcia numa pizzaria da capital para anunciar apoio eleitoral a ele.

O tucano deve herdar o governo de São Paulo em abril, com a renúncia de Doria para disputar a Presidência, e disputará a reeleição.

O encontro ocorreu um dia depois do evento de filiação de integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) ao Podemos, incluindo Do Val, para a disputa eleitoral. O deputado foi saudado na ocasião como candidato do partido ao governo.

Estiveram presentes no encontro com Garcia prefeitos de cidades como Mogi das Cruzes, Osasco, São Vicente, São Roque e Itapevi.

"De gente assim eu nem quero apoio", declarou Do Val na live. Ele pediu aos eleitores que mandem mensagem e façam comentários nas redes sociais dos que apoiam Garcia.

"A minha maior preocupação com o Podemos é com esses prefeitos parasitas aí. Então que fique claro quem eles são", disse.