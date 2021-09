Malafaia diz que Bolsonaro 'não vai acatar nada de Alexandre de Moraes'

Um dos recursos do presidente e de seus asseclas foi tentar dar uma capa democrática aos atos do Dia da Independência, tentando emplacar a narrativa de que é o Supremo que está deturpando a Constituição.

"'Malafaia, quem me dá a medida não sou eu nem minha caneta, é o povo'. Isso é o presidente falando pra mim. 'Se o povo no dia 7 disser não, nós não queremos nada disso, deixa como é que está, tá encerrado. Agora, se o povo me respaldar Não tô aqui para dar golpe, pra dissolver nada. Agora, vamos exigir que a Constituição se cumpra.'"

Segundo o pastor, um dos principais pontos de apoio do bolsonarismo no segmento evangélico, o presidente disse que o povo nas ruas definiria seu comportamento na crise entre os Poderes.

