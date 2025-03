Malafaia ataca presidente do partido de Tarcísio por resistir a projeto de anistia

Depois de ver sua candidatura à presidência da Câmara ir pelo ralo, ajudou a articular o apoio do Palácio do Planalto para Hugo Motta. O colega de partido acabou eleito para o cargo.

Malafaia também afirma que Cleriston Pereira da Cunha, o Clezão, era fiel da sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Acusado de envolvimento no 8 de janeiro, ele morreu após passar mal no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor Silas Malafaia atacou o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, chamando-o de "cretino" e uma vergonha para a Igreja Universal do Reino de Deus e todos os evangélicos.

