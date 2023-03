Mais 100 envolvidos em atos golpistas são denunciados, e total passa de mil

A denúncias são individualizadas, "embora, pela peculiaridade do caso, elas contenham trechos semelhantes", disse a PGR, de modo que "os denunciados possam se defender", caso as petições sejam aceitas.

Os denunciados hoje não são acusados de causar danos às sedes dos Três Poderes. Segundo a procuradoria, eles "se limitaram a clamar pela intervenção militar nas imediações do Quartel-General" do Exército, em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.