Maioria dos candidatos ao Governo do Amazonas quer BR-319 finalizada

Já Wilson Lima diz que vai “somar esforços com o Governo Federal para agilizar ações de competência do Estado, visando a recuperação da BR-319”.

Henrique Oliveira explica que vai finalizar a obra do “Trecho do Meio” da via.

Manaus/AM - Sendo um dos assuntos de maior debate e de interesse dos amazonenses, a BR-319, que liga Manaus a outros estados do país, está presente na maioria dos planos de governo dos candidatos ao Governo do Estado.

