Lula visitará acampamento indígena Terra Livre em Brasília

A expectativa é de que Lula anuncie medidas para a população no evento, que também contará com a presença da ministra de Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Enquanto pré-candidato à Presidência no ano passado, Lula participou do encontro, que também foi palco de duras críticas e resistência ao então mandatário Jair Bolsonaro (PL).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.