Lula viaja e Alckmin destaca ‘lealdade’ ao assumir presidência

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumiu a presidência da República pela primeira vez neste domingo (22), com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Argentina. Por meio de publicação no Twitter, Alckmin destacou que este é um momento de “orgulho” e também de “lealdade” ao assumir o posto.

“O presidente Lula vai à Argentina e ao Uruguai estreitar os laços políticos e econômicos com nossos vizinhos e grandes parceiros comerciais. Com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros”, declarou o vice-presidente.

Alckmin estará no comando do País até quarta-feira (25), pois Lula vai cumprir dois dias de agenda na Argentina e encerra sua primeira viagem internacional como presidente na quarta-feira (24), no Uruguai.